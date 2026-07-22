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AGENDA · Morteau

Sortie Tir à l’Arc Espace Morteau Morteau

jeudi 30 juillet 2026 · Espace Morteau · Morteau

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Espace Morteau
Adresse
10 Chemin du Breuille
Ville
25500 Morteau
Département
Doubs
Tarif
16 16 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Morteau

Sortie Tir à l’Arc

Espace Morteau 10 Chemin du Breuille Morteau Doubs

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 14:00:00
fin : 2026-08-26 17:00:00

Date(s) :
2026-07-30 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-26

Espace Morteau propose aux jeunes de 9 à 17 ans des sorties sportives durant l’été. Venez tester le tir à l’arc ! Inscription obligatoire.   .

Espace Morteau 10 Chemin du Breuille Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 67 48 72  contact@espacemorteau.com

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English : Sortie Tir à l’Arc

L’événement Sortie Tir à l’Arc Morteau a été mis à jour le 2026-07-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER

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