Sortie trottinette vtt Espace Morteau Morteau

Informations pratiques

Morteau

Sortie trottinette vtt

Espace Morteau 10 Chemin du Breuille Morteau Doubs

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 14:00:00

fin : 2026-08-13 17:00:00

Date(s) :

2026-08-05 2026-08-13 2026-08-20

Espace Morteau propose aux jeunes de 9 à 17 ans des sorties sportives durant l’été. Au programme VTT et trottinette ! Inscription obligatoire. .

Espace Morteau 10 Chemin du Breuille Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 67 48 72 contact@espacemorteau.com

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English : Sortie trottinette vtt

L’événement Sortie trottinette vtt Morteau a été mis à jour le 2026-07-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER