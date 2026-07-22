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Sortie trottinette vtt Espace Morteau Morteau

mercredi 5 août 2026 · Espace Morteau · Morteau

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Espace Morteau
Adresse
10 Chemin du Breuille
Ville
25500 Morteau
Département
Doubs
Tarif
16 16 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Morteau

Sortie trottinette vtt

Espace Morteau 10 Chemin du Breuille Morteau Doubs

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:00:00
fin : 2026-08-13 17:00:00

Date(s) :
2026-08-05 2026-08-13 2026-08-20

Espace Morteau propose aux jeunes de 9 à 17 ans des sorties sportives durant l’été. Au programme VTT et trottinette ! Inscription obligatoire.   .

Espace Morteau 10 Chemin du Breuille Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 67 48 72  contact@espacemorteau.com

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English : Sortie trottinette vtt

L’événement Sortie trottinette vtt Morteau a été mis à jour le 2026-07-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER

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