Sortie trottinette vtt Espace Morteau Morteau
mercredi 5 août 2026 · Espace Morteau · Morteau
Informations pratiques
Morteau
Sortie trottinette vtt
Espace Morteau 10 Chemin du Breuille Morteau Doubs
Tarif : 16 – 16 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:00:00
fin : 2026-08-13 17:00:00
Date(s) :
2026-08-05 2026-08-13 2026-08-20
Espace Morteau propose aux jeunes de 9 à 17 ans des sorties sportives durant l’été. Au programme VTT et trottinette ! Inscription obligatoire. .
Espace Morteau 10 Chemin du Breuille Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 67 48 72 contact@espacemorteau.com
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English : Sortie trottinette vtt
L’événement Sortie trottinette vtt Morteau a été mis à jour le 2026-07-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER
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