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AGENDA · Morteau

Sortie canoë sur les Bassins du Doubs Espace Morteau Morteau

mardi 11 août 2026 · Espace Morteau · Morteau

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Espace Morteau
Adresse
10 Chemin du Breuille
Ville
25500 Morteau
Département
Doubs
Tarif
32 32 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Morteau

Sortie canoë sur les Bassins du Doubs

Espace Morteau 10 Chemin du Breuille Morteau Doubs

Tarif : 32 – 32 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 10:00:00
fin : 2026-08-25 17:00:00

Date(s) :
2026-08-11 2026-08-25

Espace Morteau propose aux jeunes de 9 à 17 ans des sorties sportives durant l’été. Venez tester le canoë sur les bassins du Doubs ! Inscription obligatoire.   .

Espace Morteau 10 Chemin du Breuille Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 67 48 72  contact@espacemorteau.com

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English : Sortie canoë sur les Bassins du Doubs

L’événement Sortie canoë sur les Bassins du Doubs Morteau a été mis à jour le 2026-07-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER

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