Sortie Pesc’Apéro Le Panier Iodé Lamballe-Armor
mercredi 5 août 2026 · Le Panier Iodé · Lamballe-Armor
Informations pratiques
Lamballe-Armor
Sortie Pesc’Apéro
Le Panier Iodé Jospinet Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 16:30:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Visite guidée suivi d’un Apéro.
La visite propose une immersion dans le quotidien des hommes et des femmes qui travaillent sur les bouchots de la Baie de Saint Brieuc. Depuis la cale de Jospinet, des professionnels de la mer attendent les visiteurs pour une découverte insolite en famille !
Pour tout savoir du métier de mytiliculteur et découvrir les secrets de la Baie de Saint Brieuc, nous embarquons à bord d’une betteravière spécialement aménagée pour recevoir des visiteurs.
En fonction des marées et en compagnie de passionnés, le Panier Iodé vous immerge au cœur de l’action, pour découvrir la Baie de Saint Brieuc, autrement !
Pédagogie, action et sensations fortes au programme !
A noter le Panier Iodé dispose également d’un espace de dégustation. Nous cuisinons sur place nos produits et les produits de la mer de producteurs locaux !
Pratique
– Réservation par téléphone
– Durée 2h30 environ
– Se présenter 30mn avant le départ (la marée n’attend pas !)
– Prévoir des chaussures adaptées ou des bottes
– Prévoir des vêtements chauds et imperméables .
Le Panier Iodé Jospinet Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 32 74 99
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English :
L’événement Sortie Pesc’Apéro Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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