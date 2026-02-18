SORTIE PIQUE-NIQUE ET CANOÉ À VERTOU Départ CSC Mireille Moyon Paimbœuf

Paimbœuf

SORTIE PIQUE-NIQUE ET CANOÉ À VERTOU

Départ CSC Mireille Moyon 33 Boulevard Dumesnildot Paimbœuf Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 11:00:00

fin : 2026-08-24 18:00:00

Date(s) :

2026-08-24

Cap sur Vertou pour partager un moment convivial autour d’un pique-nique et d’une balade en canoé.

Inscription jusqu’au 19/08 Apporter pique-nique, tenue de rechange, chaussures fermées, serviette.

Tarif 5€ pers. Sur réservation par téléphone 02 40 27 51 77

.

Départ CSC Mireille Moyon 33 Boulevard Dumesnildot Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 51 77 secretariat@csc-mireillemoyon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement SORTIE PIQUE-NIQUE ET CANOÉ À VERTOU Paimbœuf a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Saint Brevin