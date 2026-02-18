SORTIE PIQUE-NIQUE ET CANOÉ À VERTOU Départ CSC Mireille Moyon Paimbœuf
SORTIE PIQUE-NIQUE ET CANOÉ À VERTOU Départ CSC Mireille Moyon Paimbœuf lundi 24 août 2026.
Paimbœuf
SORTIE PIQUE-NIQUE ET CANOÉ À VERTOU
Départ CSC Mireille Moyon 33 Boulevard Dumesnildot Paimbœuf Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 11:00:00
fin : 2026-08-24 18:00:00
Date(s) :
2026-08-24
Cap sur Vertou pour partager un moment convivial autour d’un pique-nique et d’une balade en canoé.
Inscription jusqu’au 19/08 Apporter pique-nique, tenue de rechange, chaussures fermées, serviette.
Tarif 5€ pers. Sur réservation par téléphone 02 40 27 51 77
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Départ CSC Mireille Moyon 33 Boulevard Dumesnildot Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 51 77 secretariat@csc-mireillemoyon.fr
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English :
L’événement SORTIE PIQUE-NIQUE ET CANOÉ À VERTOU Paimbœuf a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Saint Brevin
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