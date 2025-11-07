Informations pratiques

Champsac

Sortie récréative VTT

Voie Verte Champsac Haute-Vienne

Tarif : 6 – 6 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 14:30:00

fin : 2026-08-05 17:30:00

Date(s) :

2026-08-05

Partez à vélo à la découverte de la Voie Verte et de ses paysages verdoyants. Une activité sportive, conviviale et ouverte à tous les niveaux. Venez profiter d’un cadre bucolique et ombragé. .

Voie Verte Champsac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 18 99 23 bureau.sivu@gmail.com

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English : Sortie récréative VTT

L’événement Sortie récréative VTT Champsac a été mis à jour le 2026-07-18 par OT Ouest Limousin