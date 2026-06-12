SORTIE SOUS LES ÉTOILES 2026 Celles
SORTIE SOUS LES ÉTOILES 2026 Celles lundi 13 juillet 2026.
Celles
SORTIE SOUS LES ÉTOILES 2026
D148E5 Celles Hérault
Tarif : 7 – 7 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-07-13 2026-08-10
Sur un site préservé de la pollution lumineuse, partez à la découverte du ciel avec Laure, votre guide qui vous présentera la voûte céleste. Prenez votre plaid !
Voir ce ciel étoilé à l’œil nu, vous partirez à la découverte du ciel avec Laure, votre guide qui vous présentera la voûte céleste.
Installés sur des plaids sur ce site préservé de la pollution lumineuse et en voyage à travers les étoiles par cette nuit assombrie, nous pourrons découvrir avec le laser des constellations emblématiques, comprendre les distances nous séparant de lui, dans une ambiance conviviale, simple et un langage accessible à tous. .
D148E5 Celles 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 88 86 44
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English : SORTIE SOUS LES ÉTOILES 2026
On a site preserved from light pollution, discover the sky with Laure, your guide, who will show you the celestial vault. Grab your plaid!
L’événement SORTIE SOUS LES ÉTOILES 2026 Celles a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC
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