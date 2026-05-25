Sortie spectacle théâtral Jules Verne L’expédition Saint-Pierre-le-Vieux
Sortie spectacle théâtral Jules Verne L’expédition Saint-Pierre-le-Vieux samedi 11 juillet 2026.
Saint-Pierre-le-Vieux
Sortie spectacle théâtral Jules Verne L’expédition
Place Saint-Pierre-le-Vieux Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
L’amicale vous propose une sortie Spectacle théâtral Jules Verne L’expédition aux Écuries de Chaumont-en-Charolais à Saint-Bonnet-de-Joux.
Réservations. Le nombre de places est limité.
Cet été, voyagez en grand ! Découvrez les abysses avec le capitaine Nemo, visez la lune avec Nellie Bly, envolez vous pour un tour du monde avec Phileas Fogg.
Aux confins du Charolais, plongez au cœur des mondes de Jules Verne et laissez vous emportez dans un tourbillon de costumes, de décors et de musique à la suite de 400 volontaires qui entraînent dans un voyage extraordinaire ! .
Place Saint-Pierre-le-Vieux 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 73 67 75 amicalesaintpierre@orange.fr
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English : Sortie spectacle théâtral Jules Verne L’expédition
L’événement Sortie spectacle théâtral Jules Verne L’expédition Saint-Pierre-le-Vieux a été mis à jour le 2026-05-25 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III
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