Saint-Pierre-le-Vieux

Sortie spectacle théâtral Jules Verne L’expédition

Place Saint-Pierre-le-Vieux Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

L’amicale vous propose une sortie Spectacle théâtral Jules Verne L’expédition aux Écuries de Chaumont-en-Charolais à Saint-Bonnet-de-Joux.

Réservations. Le nombre de places est limité.

Cet été, voyagez en grand ! Découvrez les abysses avec le capitaine Nemo, visez la lune avec Nellie Bly, envolez vous pour un tour du monde avec Phileas Fogg.

Aux confins du Charolais, plongez au cœur des mondes de Jules Verne et laissez vous emportez dans un tourbillon de costumes, de décors et de musique à la suite de 400 volontaires qui entraînent dans un voyage extraordinaire ! .

Place Saint-Pierre-le-Vieux 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 73 67 75 amicalesaintpierre@orange.fr

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English : Sortie spectacle théâtral Jules Verne L’expédition

L’événement Sortie spectacle théâtral Jules Verne L’expédition Saint-Pierre-le-Vieux a été mis à jour le 2026-05-25 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III