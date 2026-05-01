Ligny-le-Ribault

Sortie vélo familiale en Sologne

80 Rue du Prêche Ligny-le-Ribault Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 11:15:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Sortie vélo familiale en Sologne

Découvrez une belle balade à vélo en Sologne avec Larouelibre Ludovic

Dimanche 17 mai

Accueil à 11h15 Départ à 11h30

Atelier 80 rue du Prêche, Ligny-le-Ribault

Au programme

Une sortie conviviale accessible à tous (environ 7 km aller + 7 km retour)

Sortie vélo familiale en Sologne

Découvrez une belle balade à vélo en Sologne avec Larouelibre Ludovic !

Dimanche 17 mai

Accueil à 11h15 Départ à 11h30

Atelier 80 rue du Prêche, Ligny-le-Ribault

Au programme

Une sortie conviviale accessible à tous (environ 7 km aller + 7 km retour)

‍ ‍ ‍ Un moment à partager en famille ou entre amis

Une pause pique-nique en pleine nature

⚠️ Casque obligatoire

Participation gratuite (sur inscription)

Réservation 06 87 65 68 94

Pensez à apporter votre pique-nique, de l’eau et votre bonne humeur !

Que vous soyez amateur ou passionné, tout le monde est le bienvenu pour profiter d’un moment simple et agréable au cœur de la Sologne .

80 Rue du Prêche Ligny-le-Ribault 45240 Loiret Centre-Val de Loire 06 87 65 68 94

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Family bike outing in Sologne

Discover a beautiful bike ride in Sologne with Larouelibre Ludovic

Sunday May 17th

? Welcome at 11:15 am ? Departure at 11:30 am

? Workshop ? 80 rue du Prêche, Ligny-le-Ribault

Program:

? A friendly outing accessible to all (approx. 7 km outward + 7 km return)

L’événement Sortie vélo familiale en Sologne Ligny-le-Ribault a été mis à jour le 2026-04-30 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN