Sortie vélo familiale en Sologne Ligny-le-Ribault
Sortie vélo familiale en Sologne Ligny-le-Ribault dimanche 17 mai 2026.
Ligny-le-Ribault
Sortie vélo familiale en Sologne
80 Rue du Prêche Ligny-le-Ribault Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 11:15:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Sortie vélo familiale en Sologne
Découvrez une belle balade à vélo en Sologne avec Larouelibre Ludovic
Dimanche 17 mai
Accueil à 11h15 Départ à 11h30
Atelier 80 rue du Prêche, Ligny-le-Ribault
Au programme
Une sortie conviviale accessible à tous (environ 7 km aller + 7 km retour)
Sortie vélo familiale en Sologne
Découvrez une belle balade à vélo en Sologne avec Larouelibre Ludovic !
Dimanche 17 mai
Accueil à 11h15 Départ à 11h30
Atelier 80 rue du Prêche, Ligny-le-Ribault
Au programme
Une sortie conviviale accessible à tous (environ 7 km aller + 7 km retour)
Un moment à partager en famille ou entre amis
Une pause pique-nique en pleine nature
⚠️ Casque obligatoire
Participation gratuite (sur inscription)
Réservation 06 87 65 68 94
Pensez à apporter votre pique-nique, de l’eau et votre bonne humeur !
Que vous soyez amateur ou passionné, tout le monde est le bienvenu pour profiter d’un moment simple et agréable au cœur de la Sologne .
80 Rue du Prêche Ligny-le-Ribault 45240 Loiret Centre-Val de Loire 06 87 65 68 94
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Family bike outing in Sologne
Discover a beautiful bike ride in Sologne with Larouelibre Ludovic
Sunday May 17th
? Welcome at 11:15 am ? Departure at 11:30 am
? Workshop ? 80 rue du Prêche, Ligny-le-Ribault
Program:
? A friendly outing accessible to all (approx. 7 km outward + 7 km return)
L’événement Sortie vélo familiale en Sologne Ligny-le-Ribault a été mis à jour le 2026-04-30 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN
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