Ligny-le-Ribault

Marché Artisanal & Vide Grenier

Ligny-le-Ribault Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Marché Artisanal & Vide-Grenier Marché Artisanal & Vide-Grenier ! ️

Artisans, créateurs, chineurs ou simples amateurs de bonnes affaires, cet événement est fait pour vous ! Venez exposer votre savoir-faire ou vider vos greniers dans une ambiance conviviale et chaleureuse

Marché Artisanal & Vide-Grenier ! ️

Dimanche 7 juin 2026

Place de l’Eglise à Ligny-le-Ribault

Artisans, créateurs, chineurs ou simples amateurs de bonnes affaires, cet événement est fait pour vous ! Venez exposer votre savoir-faire ou vider vos greniers dans une ambiance conviviale et chaleureuse

Places limitées inscription obligatoire

Ouvert aux particuliers et professionnels

Une belle journée en perspective, riche en découvertes et en échanges

Pour vous inscrire ou obtenir plus d’informations, contactez-nous en message privé ou à l’adresse suivante apeep.lignyleribault@hotmail.com .

Ligny-le-Ribault 45240 Loiret Centre-Val de Loire apeep.lignyleribault@hotmail.com

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English :

Marché Artisanal & Vide-Grenier Craft market & Garage sale! ????

Whether you’re a craftsman, designer, bargain hunter or simply a lover of good bargains, this is the event for you! Come and show off your skills or empty your attics in a warm and friendly atmosphere?

L’événement Marché Artisanal & Vide Grenier Ligny-le-Ribault a été mis à jour le 2026-04-16 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN