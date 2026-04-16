Marché Artisanal & Vide Grenier Ligny-le-Ribault
Marché Artisanal & Vide Grenier Ligny-le-Ribault dimanche 7 juin 2026.
Ligny-le-Ribault
Marché Artisanal & Vide Grenier
Ligny-le-Ribault Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Marché Artisanal & Vide-Grenier Marché Artisanal & Vide-Grenier ! ️
Artisans, créateurs, chineurs ou simples amateurs de bonnes affaires, cet événement est fait pour vous ! Venez exposer votre savoir-faire ou vider vos greniers dans une ambiance conviviale et chaleureuse
Marché Artisanal & Vide-Grenier ! ️
Dimanche 7 juin 2026
Place de l’Eglise à Ligny-le-Ribault
Artisans, créateurs, chineurs ou simples amateurs de bonnes affaires, cet événement est fait pour vous ! Venez exposer votre savoir-faire ou vider vos greniers dans une ambiance conviviale et chaleureuse
Places limitées inscription obligatoire
Ouvert aux particuliers et professionnels
Une belle journée en perspective, riche en découvertes et en échanges
Pour vous inscrire ou obtenir plus d’informations, contactez-nous en message privé ou à l’adresse suivante apeep.lignyleribault@hotmail.com .
Ligny-le-Ribault 45240 Loiret Centre-Val de Loire apeep.lignyleribault@hotmail.com
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English :
Marché Artisanal & Vide-Grenier Craft market & Garage sale! ????
Whether you’re a craftsman, designer, bargain hunter or simply a lover of good bargains, this is the event for you! Come and show off your skills or empty your attics in a warm and friendly atmosphere?
L’événement Marché Artisanal & Vide Grenier Ligny-le-Ribault a été mis à jour le 2026-04-16 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN
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