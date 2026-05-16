Ligny-le-Ribault

Bal Folk

Ligny-le-Ribault Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 18:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Amateurs de musique traditionnelle, de danse et de moments conviviaux, ce rendez-vous est fait pour vous ! ✨

L’association Perma’Folk vous invite à une belle journée festive autour des danses folk le samedi 6 juin 2026 à la salle polyvalente de Ligny-le-Ribault.

Bal Folk

Amateurs de musique traditionnelle, de danse et de moments conviviaux, ce rendez-vous est fait pour vous ! ✨

L’association Perma’Folk vous invite à une belle journée festive autour des danses folk le samedi 6 juin 2026 à la salle polyvalente de Ligny-le-Ribault.

Au programme

Stage danses du Poitou durant l’après-midi

Initiation gratuite aux danses de 18h30 à 19h30, accessible à tous les niveaux

Bal Folk à partir de 21h avec le groupe Les Pieds dans les Bretelles

Que vous soyez danseur confirmé ou simple curieux, venez partager un moment chaleureux et musical dans une ambiance authentique et conviviale

Salle Polyvalente Ligny-le-Ribault

Inscriptions & renseignements permafolk.ligny@gmail.com .

Ligny-le-Ribault 45240 Loiret Centre-Val de Loire permafolk.ligny@gmail.com

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English :

Fans of traditional music, dance and conviviality, this is the event for you! ??

The Perma?Folk association invites you to a festive day of folk dancing on Saturday June 6, 2026 at the Salle polyvalente in Ligny-le-Ribault.

L’événement Bal Folk Ligny-le-Ribault a été mis à jour le 2026-05-16 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN