Ligny-le-Ribault

Ligny sur scène

Ligny-le-Ribault Loiret

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 15:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30 2026-05-31

Ligny sur Scène Représentations théâtrales

L’association Ligny sur Scène vous donne rendez-vous pour deux représentations théâtrales à la salle des fêtes de Ligny-le-Ribault !

Ligny sur Scène Représentations théâtrales

L’association Ligny sur Scène vous donne rendez-vous pour deux représentations théâtrales à la salle des fêtes de Ligny-le-Ribault !

Samedi 30 mai à 20h30

Dimanche 31 mai à 15h

Salle des fêtes de Ligny-le-Ribault

️ Tarifs

• Adultes 6 €

• Enfants de 10 à 18 ans 4 €

Réservation conseillée 06 03 03 90 51

Venez passer un moment de détente et de bonne humeur autour du théâtre ! 6 .

Ligny-le-Ribault 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 03 03 90 51

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English :

Ligny sur Scène ? Theatrical performances ?

The Ligny sur Scène association invites you to two theatrical performances at the salle des fêtes in Ligny-le-Ribault!

L’événement Ligny sur scène Ligny-le-Ribault a été mis à jour le 2026-05-20 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN