Ligny sur scène Ligny-le-Ribault
Ligny sur scène Ligny-le-Ribault samedi 30 mai 2026.
Ligny-le-Ribault
Ligny sur scène
Ligny-le-Ribault Loiret
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-30 2026-05-31
Ligny sur Scène Représentations théâtrales
L’association Ligny sur Scène vous donne rendez-vous pour deux représentations théâtrales à la salle des fêtes de Ligny-le-Ribault !
Ligny sur Scène Représentations théâtrales
L’association Ligny sur Scène vous donne rendez-vous pour deux représentations théâtrales à la salle des fêtes de Ligny-le-Ribault !
Samedi 30 mai à 20h30
Dimanche 31 mai à 15h
Salle des fêtes de Ligny-le-Ribault
️ Tarifs
• Adultes 6 €
• Enfants de 10 à 18 ans 4 €
Réservation conseillée 06 03 03 90 51
Venez passer un moment de détente et de bonne humeur autour du théâtre ! 6 .
Ligny-le-Ribault 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 03 03 90 51
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English :
Ligny sur Scène ? Theatrical performances ?
The Ligny sur Scène association invites you to two theatrical performances at the salle des fêtes in Ligny-le-Ribault!
L’événement Ligny sur scène Ligny-le-Ribault a été mis à jour le 2026-05-20 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN
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