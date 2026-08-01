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Sortie vélo naturaliste Saint-Romans-lès-Melle

samedi 22 août 2026 · Saint-Romans-lès-Melle

Sortie vélo naturaliste Saint-Romans-lès-Melle

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
4 rue du temple
Ville
79500 Saint-Romans-lès-Melle
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Saint-Romans-lès-Melle

Sortie vélo naturaliste

4 rue du temple Saint-Romans-lès-Melle Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 14:00:00
fin : 2026-08-22 16:00:00

Date(s) :
2026-08-22

Sortie vélo naturaliste entre chemins, haies, rivières et village pour en apprendre plus sur la nature. Prendre gourde et casquette.   .

4 rue du temple Saint-Romans-lès-Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 08 87 62  animation@apieee.org

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English : Sortie vélo naturaliste

L’événement Sortie vélo naturaliste Saint-Romans-lès-Melle a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Pays Mellois

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