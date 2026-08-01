Informations pratiques

Saint-Romans-lès-Melle

Sortie vélo naturaliste

4 rue du temple Saint-Romans-lès-Melle Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 14:00:00

fin : 2026-08-22 16:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Sortie vélo naturaliste entre chemins, haies, rivières et village pour en apprendre plus sur la nature. Prendre gourde et casquette. .

4 rue du temple Saint-Romans-lès-Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 08 87 62 animation@apieee.org

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English : Sortie vélo naturaliste

L’événement Sortie vélo naturaliste Saint-Romans-lès-Melle a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Pays Mellois