Sortie vélo naturaliste Saint-Romans-lès-Melle
samedi 22 août 2026 · Saint-Romans-lès-Melle
Informations pratiques
Saint-Romans-lès-Melle
Sortie vélo naturaliste
4 rue du temple Saint-Romans-lès-Melle Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 14:00:00
fin : 2026-08-22 16:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Sortie vélo naturaliste entre chemins, haies, rivières et village pour en apprendre plus sur la nature. Prendre gourde et casquette. .
4 rue du temple Saint-Romans-lès-Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 08 87 62 animation@apieee.org
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English : Sortie vélo naturaliste
L’événement Sortie vélo naturaliste Saint-Romans-lès-Melle a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Pays Mellois