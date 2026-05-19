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Sortie VTT Place de l’Eglise Saint-Vincent-sur-Jard

Sortie VTT Place de l’Eglise Saint-Vincent-sur-Jard samedi 29 août 2026.

Lieu : Place de l'Eglise

Adresse : Parvis de l'Eglise

Ville : 85520 Saint-Vincent-sur-Jard

Département : Vendée

Début : samedi 29 août 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif :

Saint-Vincent-sur-Jard

Sortie VTT

Place de l’Eglise Parvis de l’Eglise Saint-Vincent-sur-Jard Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 08:30:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

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Place de l’Eglise Parvis de l’Eglise Saint-Vincent-sur-Jard 85520 Vendée Pays de la Loire +33 6 70 62 05 65  mariehelene.prevel@sfr.fr

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English :

L’événement Sortie VTT Saint-Vincent-sur-Jard a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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