Sorties 123Nature Astronomie La damassine Vandoncourt
Sorties 123Nature Astronomie La damassine Vandoncourt mardi 20 octobre 2026.
Vandoncourt
Sorties 123Nature Astronomie
La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 18:00:00
fin : 2026-10-20 21:00:00
Date(s) :
2026-10-20
À la découverte des étoiles et des constellations
Dans le cadre des sorties 1, 2, 3 Nature de Pays de Montbéliard Agglomération, partez à la découverte du ciel nocturne. Apprenez à reconnaître les constellations, notamment celles inspirées du monde animal, avant d’observer la Lune et les étoiles grâce à un matériel d’observation de haute qualité.
Animation proposée par le Domaine de l’Étoile. Réservation obligatoire. Accessible aux enfants dès 8 ans accompagnés d’un parent. Prévoir un repas tiré du sac. .
La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr
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English : Sorties 123Nature Astronomie
L’événement Sorties 123Nature Astronomie Vandoncourt a été mis à jour le 2026-06-01 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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