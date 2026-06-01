Sorties 123Nature Jus de pommes La damassine Vandoncourt
Sorties 123Nature Jus de pommes La damassine Vandoncourt mercredi 21 octobre 2026.
Vandoncourt
Sorties 123Nature Jus de pommes
La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 14:00:00
fin : 2026-10-21 17:00:00
Date(s) :
2026-10-21
Fabrication et dégustation de jus de pommes
Dans le cadre des sorties 1, 2, 3 Nature de Pays de Montbéliard Agglomération, venez découvrir la fabrication du jus de pommes et dégustez un délicieux jus fraîchement pressé.
Cette animation en accès libre est proposée aux enfants dès 6 ans, accompagnés d’un parent. Sans réservation. Rendez-vous à la Damassine pour un moment gourmand et convivial autour des saveurs du verger. .
La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr
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English : Sorties 123Nature Jus de pommes
L’événement Sorties 123Nature Jus de pommes Vandoncourt a été mis à jour le 2026-06-01 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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