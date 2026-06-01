Sorties 123Nature Jus de pommes La damassine Vandoncourt

Vandoncourt

Sorties 123Nature Jus de pommes

La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 14:00:00

fin : 2026-10-21 17:00:00

Date(s) :

2026-10-21

Fabrication et dégustation de jus de pommes

Dans le cadre des sorties 1, 2, 3 Nature de Pays de Montbéliard Agglomération, venez découvrir la fabrication du jus de pommes et dégustez un délicieux jus fraîchement pressé.

Cette animation en accès libre est proposée aux enfants dès 6 ans, accompagnés d’un parent. Sans réservation. Rendez-vous à la Damassine pour un moment gourmand et convivial autour des saveurs du verger. .

La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

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English : Sorties 123Nature Jus de pommes

L’événement Sorties 123Nature Jus de pommes Vandoncourt a été mis à jour le 2026-06-01 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD