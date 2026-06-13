Sorties Espace Naturel Sensible à Cussey sur Lison été 2026 null Route de Septfontaine Levier mardi 14 juillet 2026.

Levier

Sorties Espace Naturel Sensible à Cussey sur Lison été 2026

null Route de Septfontaine Camping de la Forêt Levier Doubs

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 09:00:00

fin : 2026-07-14 14:00:00

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-28 2026-08-04

Découverte d’un Espace Naturel Sensible par Christian BULLE.

La reculée de Cussey-sur-Lison présente des richesses naturelles et paysagères typiques de la région. Falaises, pelouses sèches, milieux humides, ruisseaux, forêt de pente… une diversité de milieux et la découverte d’espèces remarquables.

Les mardis 14/07, 28/07, 04/08 et 18/08

De 9h à 14h

Infos pratiques:

A partir de 8 ans

12 personnes maximum

Pique-nique tiré du sac

Randonneurs avertis

Environ 2h30

4 km

Faible dénivelé

Chaussures adaptées nécessaires

Covoiturage possible au départ du camping (à 30 km)

Tarifs: 15€/ personne Famille de 4 personnes 50€

Sur inscription auprès du camping .

null Route de Septfontaine Camping de la Forêt Levier 25270 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 89 53 46

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English : Sorties Espace Naturel Sensible à Cussey sur Lison été 2026

L’événement Sorties Espace Naturel Sensible à Cussey sur Lison été 2026 Levier a été mis à jour le 2026-06-13 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)