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Sorties Espace Naturel Sensible à Cussey sur Lison été 2026 null Route de Septfontaine Levier

Sorties Espace Naturel Sensible à Cussey sur Lison été 2026 null Route de Septfontaine Levier mardi 14 juillet 2026.

Lieu : null Route de Septfontaine

Adresse : Camping de la Forêt

Ville : 25270 Levier

Département : Doubs

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 12 12 12 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Levier

Sorties Espace Naturel Sensible à Cussey sur Lison été 2026

null Route de Septfontaine Camping de la Forêt Levier Doubs

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 09:00:00
fin : 2026-07-14 14:00:00

Date(s) :
2026-07-14 2026-07-28 2026-08-04

Découverte d’un Espace Naturel Sensible par Christian BULLE.

La reculée de Cussey-sur-Lison présente des richesses naturelles et paysagères typiques de la région. Falaises, pelouses sèches, milieux humides, ruisseaux, forêt de pente… une diversité de milieux et la découverte d’espèces remarquables.

Les mardis 14/07, 28/07, 04/08 et 18/08

De 9h à 14h

Infos pratiques:

A partir de 8 ans
12 personnes maximum
Pique-nique tiré du sac
Randonneurs avertis
Environ 2h30
4 km
Faible dénivelé
Chaussures adaptées nécessaires
Covoiturage possible au départ du camping (à 30 km)
Tarifs: 15€/ personne Famille de 4 personnes 50€

Sur inscription auprès du camping   .

null Route de Septfontaine Camping de la Forêt Levier 25270 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 89 53 46 

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English : Sorties Espace Naturel Sensible à Cussey sur Lison été 2026

L’événement Sorties Espace Naturel Sensible à Cussey sur Lison été 2026 Levier a été mis à jour le 2026-06-13 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

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