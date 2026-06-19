Sorties loisirs & culture Hisse & Ho ! Plélo MJC Bégard mercredi 12 août 2026.

Bégard

Sorties loisirs & culture Hisse & Ho ! Plélo

MJC 17 Rue de Guingamp Bégard Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 09:30:00

fin : 2026-08-12 17:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Aire de jeu, trampoline suspendu, toboggans… Le Parcabout, c’est géant ! Un parcours de filets dans les arbres accessible à tous âges petites et vieilles branches ! Départ de la MJC. .

MJC 17 Rue de Guingamp Bégard 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 45 20 60

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English :

L’événement Sorties loisirs & culture Hisse & Ho ! Plélo Bégard a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol