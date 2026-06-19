Sorties loisirs & culture Hisse & Ho ! Plélo MJC Bégard
Sorties loisirs & culture Hisse & Ho ! Plélo MJC Bégard mercredi 12 août 2026.
Bégard
Sorties loisirs & culture Hisse & Ho ! Plélo
MJC 17 Rue de Guingamp Bégard Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 09:30:00
fin : 2026-08-12 17:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Aire de jeu, trampoline suspendu, toboggans… Le Parcabout, c’est géant ! Un parcours de filets dans les arbres accessible à tous âges petites et vieilles branches ! Départ de la MJC. .
MJC 17 Rue de Guingamp Bégard 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 45 20 60
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English :
L’événement Sorties loisirs & culture Hisse & Ho ! Plélo Bégard a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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