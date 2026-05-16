Camp Une nuit à la ferme avec la MJC MJC Bégard Bégard

Bégard

Camp Une nuit à la ferme avec la MJC

MJC Bégard 17 Rue de Guingamp Bégard Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-27

Pour les enfants de maternelle dès 4 ans. A Coatascorn, 2 jours au cœur de la ferme des animaux du bois ! .

MJC Bégard 17 Rue de Guingamp Bégard 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 45 20 60

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English :

L’événement Camp Une nuit à la ferme avec la MJC Bégard a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol