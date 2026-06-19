Lecture sous les pommiers Médiathèque la Page en Cours Bégard

Bégard

Lecture sous les pommiers

Médiathèque la Page en Cours 15 Avenue Pierre Péron Bégard Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 15:00:00

fin : 2026-07-10 16:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Cet été, venez vous asseoir à l’ombre des pommiers du patio pour écouter des textes lus à haute voix par des membres de l’équipe de la médiathèque, le tout accompagné par les notes entraînantes de l’accordéon… Public adulte, sur inscription (repli en intérieur selon la météo), limité à 20 personnes. .

Médiathèque la Page en Cours 15 Avenue Pierre Péron Bégard 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 45 35 56

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English :

L’événement Lecture sous les pommiers Bégard a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol