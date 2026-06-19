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Lecture sous les pommiers Médiathèque la Page en Cours Bégard

Lecture sous les pommiers Médiathèque la Page en Cours Bégard vendredi 10 juillet 2026.

Lieu
Médiathèque la Page en Cours
Adresse
15 Avenue Pierre Péron
Ville
22140 Bégard
Département
Côtes-d'Armor
Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Tarif

Bégard

Lecture sous les pommiers

Médiathèque la Page en Cours 15 Avenue Pierre Péron Bégard Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 15:00:00
fin : 2026-07-10 16:00:00

Date(s) :
2026-07-10

Cet été, venez vous asseoir à l’ombre des pommiers du patio pour écouter des textes lus à haute voix par des membres de l’équipe de la médiathèque, le tout accompagné par les notes entraînantes de l’accordéon… Public adulte, sur inscription (repli en intérieur selon la météo), limité à 20 personnes.   .

Médiathèque la Page en Cours 15 Avenue Pierre Péron Bégard 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 45 35 56 

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English :

L’événement Lecture sous les pommiers Bégard a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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