Séjours à Malansac (56) avec la MJC MJC Bégard Bégard

Bégard

Séjours à Malansac (56) avec la MJC

MJC Bégard 17 Rue de Guingamp Bégard Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-13

Pour les enfants de CP et CE . Camp nature, construction de barrage, bricolage … Découvrez un véritable coin de nature. Entre animaux de la ferme, grands espaces, jeux et activités en plein air. Un super terrain d’aventure à explorer s’offre à vous. Inscriptions à partir du samedi 6 juin (9h 12h 14h 17h) .

MJC Bégard 17 Rue de Guingamp Bégard 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 45 20 60

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English :

L’événement Séjours à Malansac (56) avec la MJC Bégard a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol