Sorties loisirs & culture Coba parc à Mesnil-Roc’h Centre de loisirs Bégard lundi 13 juillet 2026.

Bégard

Sorties loisirs & culture Coba parc à Mesnil-Roc’h

Centre de loisirs 17 Rue de Guingamp Bégard Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 09:30:00

fin : 2026-07-13 19:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Une journée à sensations dans les trois univers du parc les légendes bretonnes, les corsaires et l’aqua’fun park & ses 2 toboggans. Départ du centre de loisirs. .

Centre de loisirs 17 Rue de Guingamp Bégard 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 45 20 60

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English :

L’événement Sorties loisirs & culture Coba parc à Mesnil-Roc’h Bégard a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol