Séjours à Malansac (56) avec la MJC MJC Bégard Bégard
Séjours à Malansac (56) avec la MJC MJC Bégard Bégard lundi 6 juillet 2026.
Bégard
Séjours à Malansac (56) avec la MJC
MJC Bégard 17 Rue de Guingamp Bégard Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-06
Pour les enfants du CM2 à le sixième. Camp nature, construction de barrage, bricolage … Découvrez un véritable coin de nature. Entre animaux de la ferme, grands espaces, jeux et activités en plein air. Un super terrain d’aventure à explorer s’offre à vous. Inscriptions à partir du samedi 6 juin (9h 12h 14h 17h) .
MJC Bégard 17 Rue de Guingamp Bégard 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 45 20 60
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L’événement Séjours à Malansac (56) avec la MJC Bégard a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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