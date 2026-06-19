Les jeudis à la plage Centre de loisirs Bégard
Les jeudis à la plage Centre de loisirs Bégard jeudi 9 juillet 2026.
Bégard
Les jeudis à la plage
Centre de loisirs 17 Rue de Guingamp Bégard Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-07-09 16:30:00
Date(s) :
2026-07-09
Profitez d’un bus hebdomadaire affrété par la MJC en direction de la plage. Prenez votre maillot de bain, une serviette de plage, de la crème solaire et votre pique-nique, la MJC s’occupe du reste. Départ du centre de loisirs. .
Centre de loisirs 17 Rue de Guingamp Bégard 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 45 20 60
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English :
L’événement Les jeudis à la plage Bégard a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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