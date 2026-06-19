Sorties loisirs & culture Ile de Batz Centre de loisirs Bégard

Informations pratiques

Bégard

Sorties loisirs & culture Ile de Batz

Centre de loisirs 17 Rue de Guingamp Bégard Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 09:00:00

fin : 2026-07-07 19:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Une escapade pour prendre le large dans le Nord Finistère, sur l’île de Batz. Une visite à pieds ou à vélo et une pause tropicale au Jardin Georges Delaselle, cocon exotique de l’île. Départ du centre de loisirs. .

Centre de loisirs 17 Rue de Guingamp Bégard 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 45 20 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Sorties loisirs & culture Ile de Batz Bégard a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol