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AGENDA · Bégard

Sorties loisirs & culture Ile de Batz Centre de loisirs Bégard

mardi 7 juillet 2026 · Centre de loisirs · Bégard

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Centre de loisirs
Adresse
17 Rue de Guingamp
Ville
22140 Bégard
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Bégard

Sorties loisirs & culture Ile de Batz

Centre de loisirs 17 Rue de Guingamp Bégard Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 09:00:00
fin : 2026-07-07 19:00:00

Date(s) :
2026-07-07

Une escapade pour prendre le large dans le Nord Finistère, sur l’île de Batz. Une visite à pieds ou à vélo et une pause tropicale au Jardin Georges Delaselle, cocon exotique de l’île. Départ du centre de loisirs.   .

Centre de loisirs 17 Rue de Guingamp Bégard 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 45 20 60 

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English :

L’événement Sorties loisirs & culture Ile de Batz Bégard a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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