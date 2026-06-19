Sorties loisirs & culture Ile de Batz Centre de loisirs Bégard
mardi 7 juillet 2026 · Centre de loisirs · Bégard
Informations pratiques
Bégard
Sorties loisirs & culture Ile de Batz
Centre de loisirs 17 Rue de Guingamp Bégard Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 09:00:00
fin : 2026-07-07 19:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Une escapade pour prendre le large dans le Nord Finistère, sur l’île de Batz. Une visite à pieds ou à vélo et une pause tropicale au Jardin Georges Delaselle, cocon exotique de l’île. Départ du centre de loisirs. .
Centre de loisirs 17 Rue de Guingamp Bégard 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 45 20 60
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English :
L’événement Sorties loisirs & culture Ile de Batz Bégard a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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