Après-midi belote Médiathèque La Page en Cours Bégard
Après-midi belote Médiathèque La Page en Cours Bégard samedi 25 juillet 2026.
Bégard
Après-midi belote
Médiathèque La Page en Cours 15 Avenue Pierre Péron Bégard Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:00:00
fin : 2026-07-25 17:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Vous jouez à la belote mais n’avez pas de partenaire ou pas assez ?
Ou vous avez une équipe mais aimeriez trouver un lieu différent où jouer et rencontrer d’autres joueurs ? La médiathèque vous fournit les tapis de jeu et les jeux de cartes, ainsi que le petit café. Ouvert à tous ! Si une équipe de 4 personnes est incomplète, vous pourrez jouer à nos jeux de société en accès libre. .
Médiathèque La Page en Cours 15 Avenue Pierre Péron Bégard 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 45 35 56
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English :
L’événement Après-midi belote Bégard a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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