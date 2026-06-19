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Après-midi belote Médiathèque La Page en Cours Bégard

Après-midi belote Médiathèque La Page en Cours Bégard samedi 25 juillet 2026.

Lieu
Médiathèque La Page en Cours
Adresse
15 Avenue Pierre Péron
Ville
22140 Bégard
Département
Côtes-d'Armor
Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif

Bégard

Après-midi belote

Médiathèque La Page en Cours 15 Avenue Pierre Péron Bégard Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:00:00
fin : 2026-07-25 17:00:00

Date(s) :
2026-07-25

Vous jouez à la belote mais n’avez pas de partenaire ou pas assez ?
Ou vous avez une équipe mais aimeriez trouver un lieu différent où jouer et rencontrer d’autres joueurs ? La médiathèque vous fournit les tapis de jeu et les jeux de cartes, ainsi que le petit café. Ouvert à tous ! Si une équipe de 4 personnes est incomplète, vous pourrez jouer à nos jeux de société en accès libre.   .

Médiathèque La Page en Cours 15 Avenue Pierre Péron Bégard 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 45 35 56 

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English :

L’événement Après-midi belote Bégard a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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