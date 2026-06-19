Les jeudis à la plage Centre de loisirs Bégard jeudi 23 juillet 2026.

Bégard

Les jeudis à la plage

Centre de loisirs 17 Rue de Guingamp Bégard Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:00:00

fin : 2026-07-23 16:30:00

Date(s) :

2026-07-23

Profitez d’un bus hebdomadaire affrété par la MJC en direction de la plage. Prenez votre maillot de bain, une serviette de plage, de la crème solaire et votre pique-nique, la MJC s’occupe du reste. Départ du centre de loisirs. .

Centre de loisirs 17 Rue de Guingamp Bégard 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 45 20 60

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English :

L’événement Les jeudis à la plage Bégard a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol