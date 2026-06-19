Spectacles sur le marché de Bégard Place de la République Bégard vendredi 24 juillet 2026.

Bégard

Spectacles sur le marché de Bégard

Place de la République Marché de Bégard Bégard Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 10:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Un manège à pédales, des shérifs en patrouille, un personnage tout droit sorti d’un film de Tati, un jukebox vivant voilà ce qui vous attend sur le marché sur quatre dates au cœur de l’été. .

Place de la République Marché de Bégard Bégard 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 45 20 60

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English :

L’événement Spectacles sur le marché de Bégard Bégard a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol