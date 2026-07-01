Spectacle dans le jardin de l’Abbaye Rue Saint-Yves Bégard

Informations pratiques

Bégard

Spectacle dans le jardin de l’Abbaye

Rue Saint-Yves Jradin de l’abbaye Bégard Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 15:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Le professeur Peter Drake — prétendu diplômé de la très sérieuse Royal Dragon’s Academy — parcourt le monde à la recherche de preuves de l’existence des dragons. Au fil du spectacle, il dévoile aux spectateurs une collection d’indices, de récits et de découvertes étonnantes qui alimentent le mystère autour de ces créatures légendaires. Pour petits et grands. .

Rue Saint-Yves Jradin de l’abbaye Bégard 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 45 20 60

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English :

L’événement Spectacle dans le jardin de l’Abbaye Bégard a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol