Spectacle dans le jardin de l’Abbaye Rue Saint-Yves Bégard
vendredi 24 juillet 2026 · Rue Saint-Yves · Bégard
Informations pratiques
Bégard
Spectacle dans le jardin de l’Abbaye
Rue Saint-Yves Jradin de l’abbaye Bégard Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 15:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Le professeur Peter Drake — prétendu diplômé de la très sérieuse Royal Dragon’s Academy — parcourt le monde à la recherche de preuves de l’existence des dragons. Au fil du spectacle, il dévoile aux spectateurs une collection d’indices, de récits et de découvertes étonnantes qui alimentent le mystère autour de ces créatures légendaires. Pour petits et grands. .
Rue Saint-Yves Jradin de l’abbaye Bégard 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 45 20 60
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English :
L’événement Spectacle dans le jardin de l’Abbaye Bégard a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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