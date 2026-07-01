Spectacle dans le jardin de l’Abbaye Rue Saint-Yves Bégard
vendredi 10 juillet 2026 · Rue Saint-Yves · Bégard
Informations pratiques
Bégard
Spectacle dans le jardin de l’Abbaye
Rue Saint-Yves Jradin de l’abbaye Bégard Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 15:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Un spectacle de rue familial et déjanté mêlant théâtre, humour et balançoires ! Imaginé autour des enjeux écologiques et du voyage, il met en scène deux pseudo-instructeurs de vol qui présentent une compagnie aérienne révolutionnaire et des pilotes zéro carbone… Pensé pour le jeune public mais accessible à tous, le spectacle combine jeu burlesque, interaction avec les enfants et univers poétique. Les vols sont réservés aux enfants de 3 à 9 ans et les histoires pour tous. .
Rue Saint-Yves Jradin de l’abbaye Bégard 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 45 20 60
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English :
L’événement Spectacle dans le jardin de l’Abbaye Bégard a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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