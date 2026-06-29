SORTIES MOUFLONS ! AU CRÉPSCULE… SUR LE CAROUX ! Olargues mardi 7 juillet 2026.

Olargues

SORTIES MOUFLONS ! AU CRÉPSCULE… SUR LE CAROUX !

Avenue du Champ des Horts Olargues Hérault

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Une randonnée crépusculaire privilégiée sur le Caroux, au départ de Douch, pour observer le mythique mouflon dans son environnement. Une parenthèse sauvage et poétique menée par le Centre Cebenna, idéale pour les amoureux de nature et de faune.

Partez pour une balade crépusculaire magique sur les hauteurs du massif du Caroux au départ du hameau de Douch. À l’heure où le soleil effleure l’horizon et embrase le paysage, laissez-vous guider au cœur d’une nature sauvage à la rencontre du maître des lieux le célèbre et emblématique mouflon. Cette randonnée pédestre s’adresse aux observateurs attentifs et discrets désireux de s’abandonner à la beauté des panoramas du Haut-Languedoc. Animée par les guides passionnés du Centre Cebenna, cette immersion offre une occasion idéale pour s’émerveiller et photographier la faune locale.

Informations pratiques Inscription obligatoire (places limitées). Prévoir de bonnes chaussures de marche, des vêtements chauds pour la fraîcheur du soir, des jumelles, une lampe de poche et votre appareil photo. .

Avenue du Champ des Horts Olargues 34390 Hérault Occitanie

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English : SORTIES MOUFLONS ! AU CRÉPSCULE… SUR LE CAROUX !

A twilight stroll on the Caroux massif to meet the famous and emblematic mouflon!

L’événement SORTIES MOUFLONS ! AU CRÉPSCULE… SUR LE CAROUX ! Olargues a été mis à jour le 2026-06-22 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC