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CONCERT BACH IS BACK Olargues

CONCERT BACH IS BACK Olargues jeudi 9 juillet 2026.

Adresse
Eglise St Laurent
Ville
34390 Olargues
Département
Hérault
Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Tarif

Olargues

CONCERT BACH IS BACK

Eglise St Laurent Olargues Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-07-09

Rendez-vous au coeur de l’Eglise Saint Laurent d’Olargues, avec 2 clarinettes, 2 saxophones et 1 tuba.
J.S Bach revisité

Nous avons le plaisir d’accueillir 2 clarinettes, 2 saxophones et 1 tuba au coeur de l’Eglise Saint Laurent d’Olargues..

Libre participation   .

Eglise St Laurent Olargues 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 97 06 65 

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English : CONCERT BACH IS BACK

Join us in the heart of the Saint Laurent Church in Olargues, featuring 2 clarinets, 2 saxophones, and 1 tuba.

L’événement CONCERT BACH IS BACK Olargues a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC

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