CONCERT BACH IS BACK Olargues
CONCERT BACH IS BACK Olargues jeudi 9 juillet 2026.
Olargues
CONCERT BACH IS BACK
Eglise St Laurent Olargues Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Rendez-vous au coeur de l’Eglise Saint Laurent d’Olargues, avec 2 clarinettes, 2 saxophones et 1 tuba.
J.S Bach revisité
Nous avons le plaisir d’accueillir 2 clarinettes, 2 saxophones et 1 tuba au coeur de l’Eglise Saint Laurent d’Olargues..
Libre participation .
Eglise St Laurent Olargues 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 97 06 65
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English : CONCERT BACH IS BACK
Join us in the heart of the Saint Laurent Church in Olargues, featuring 2 clarinets, 2 saxophones, and 1 tuba.
L’événement CONCERT BACH IS BACK Olargues a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC
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