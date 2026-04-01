Amailloux

SORTIES NATURE EN QUÊTE DE LA CORDULIE À DEUX TACHES

Amailloux Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 13:00:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Apprentissage de l’identification des exuvies d’odonates en salle le soir dans le cadre de la déclinaison régionale du Plan National d’Actions en faveur des Libellules de Nouvelle Aquitaine.

Sur inscription.

Lieu exact communiqué lors de l’inscription. .

Amailloux 79350 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 38 42 33 vincent.leboullec@dsne.org

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English : SORTIES NATURE EN QUÊTE DE LA CORDULIE À DEUX TACHES

L’événement SORTIES NATURE EN QUÊTE DE LA CORDULIE À DEUX TACHES Amailloux a été mis à jour le 2026-04-09 par CC Parthenay Gâtine