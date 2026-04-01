SORTIES NATURE EN QUÊTE DE LA CORDULIE À DEUX TACHES Amailloux
SORTIES NATURE EN QUÊTE DE LA CORDULIE À DEUX TACHES Amailloux jeudi 30 avril 2026.
Amailloux
SORTIES NATURE EN QUÊTE DE LA CORDULIE À DEUX TACHES
Amailloux Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 13:00:00
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
Apprentissage de l’identification des exuvies d’odonates en salle le soir dans le cadre de la déclinaison régionale du Plan National d’Actions en faveur des Libellules de Nouvelle Aquitaine.
Sur inscription.
Lieu exact communiqué lors de l’inscription. .
Amailloux 79350 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 38 42 33 vincent.leboullec@dsne.org
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English : SORTIES NATURE EN QUÊTE DE LA CORDULIE À DEUX TACHES
L’événement SORTIES NATURE EN QUÊTE DE LA CORDULIE À DEUX TACHES Amailloux a été mis à jour le 2026-04-09 par CC Parthenay Gâtine