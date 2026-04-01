Amailloux

SORTIES NATURE FORMATION IDENTIFICATION DES EXUVIES

Amailloux Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 19:00:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Apprentissage de l’identification des exuvies d’odonates en salle le soir dans le cadre de la déclinaison régionale du Plan National d’Actions en faveur des Libellules de Nouvelle-Aquitaine.

Sur inscription.

Lieu exact communiqué lors de l’inscription. .

Amailloux 79350 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 38 42 33 vincent.leboullec@dsne.org

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English : SORTIES NATURE FORMATION IDENTIFICATION DES EXUVIES

L’événement SORTIES NATURE FORMATION IDENTIFICATION DES EXUVIES Amailloux a été mis à jour le 2026-04-09 par CC Parthenay Gâtine