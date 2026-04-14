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SORTIES NATURE SCIENCES EN FAMILLE LE POUVOIR DES FLEURS CPIE Les Châteliers

SORTIES NATURE SCIENCES EN FAMILLE LE POUVOIR DES FLEURS CPIE Les Châteliers

SORTIES NATURE SCIENCES EN FAMILLE LE POUVOIR DES FLEURS CPIE Les Châteliers mercredi 26 août 2026.

Lieu : CPIE

Adresse : 6 Rue du Jardin des Sens

Ville : 79340 Les Châteliers

Département : Deux-Sèvres

Début : mercredi 26 août 2026

Fin : mercredi 26 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Les Châteliers

SORTIES NATURE SCIENCES EN FAMILLE LE POUVOIR DES FLEURS

CPIE 6 Rue du Jardin des Sens Les Châteliers Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 10:00:00
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-08-26

En famille, partez à la découverte des plantes à fleurs ! Initiez-vous à la botanique, apprenez à reconnaître les espèces, récoltez des graines sauvages, fabriquez des bombes à graines et contribuez à un projet de sciences participatives. Une journée au Jardin des sens, prévoir son pique-nique.

Sur inscription   .

CPIE 6 Rue du Jardin des Sens Les Châteliers 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 29 72 12  chloe@cpie79.fr

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English : SORTIES NATURE SCIENCES EN FAMILLE LE POUVOIR DES FLEURS

L’événement SORTIES NATURE SCIENCES EN FAMILLE LE POUVOIR DES FLEURS Les Châteliers a été mis à jour le 2026-04-14 par CC Parthenay Gâtine

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