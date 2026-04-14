SORTIES NATURE SCIENCES EN FAMILLE LE POUVOIR DES FLEURS CPIE Les Châteliers

Les Châteliers

SORTIES NATURE SCIENCES EN FAMILLE LE POUVOIR DES FLEURS

CPIE 6 Rue du Jardin des Sens Les Châteliers Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 10:00:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

En famille, partez à la découverte des plantes à fleurs ! Initiez-vous à la botanique, apprenez à reconnaître les espèces, récoltez des graines sauvages, fabriquez des bombes à graines et contribuez à un projet de sciences participatives. Une journée au Jardin des sens, prévoir son pique-nique.

Sur inscription .

CPIE 6 Rue du Jardin des Sens Les Châteliers 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 29 72 12 chloe@cpie79.fr

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English : SORTIES NATURE SCIENCES EN FAMILLE LE POUVOIR DES FLEURS

L’événement SORTIES NATURE SCIENCES EN FAMILLE LE POUVOIR DES FLEURS Les Châteliers a été mis à jour le 2026-04-14 par CC Parthenay Gâtine