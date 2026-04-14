SORTIES NATURE SCIENCES EN FAMILLE LE POUVOIR DES FLEURS CPIE Les Châteliers
SORTIES NATURE SCIENCES EN FAMILLE LE POUVOIR DES FLEURS CPIE Les Châteliers mercredi 26 août 2026.
Les Châteliers
SORTIES NATURE SCIENCES EN FAMILLE LE POUVOIR DES FLEURS
CPIE 6 Rue du Jardin des Sens Les Châteliers Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 10:00:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
En famille, partez à la découverte des plantes à fleurs ! Initiez-vous à la botanique, apprenez à reconnaître les espèces, récoltez des graines sauvages, fabriquez des bombes à graines et contribuez à un projet de sciences participatives. Une journée au Jardin des sens, prévoir son pique-nique.
Sur inscription .
CPIE 6 Rue du Jardin des Sens Les Châteliers 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 29 72 12 chloe@cpie79.fr
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English : SORTIES NATURE SCIENCES EN FAMILLE LE POUVOIR DES FLEURS
L’événement SORTIES NATURE SCIENCES EN FAMILLE LE POUVOIR DES FLEURS Les Châteliers a été mis à jour le 2026-04-14 par CC Parthenay Gâtine
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