SORTIES NATURE SCIENCES EN FAMILLE LES HÉRISSONS CPIE Les Châteliers

Les Châteliers

SORTIES NATURE SCIENCES EN FAMILLE LES HÉRISSONS

CPIE 6 Rue du Jardin des Sens Les Châteliers Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 10:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Partez en famille sur les traces du hérisson ! Découvrez son mode de vie, apprenez comment l’aider au jardin, participez à une activité manuelle et contribuez à un projet de sciences participatives. Une journée nature pour mieux connaître et

protéger ce petit voisin discret. Prévoir son pique-nique.

Sur inscription .

CPIE 6 Rue du Jardin des Sens Les Châteliers 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 29 72 12 chloe@cpie79.fr

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English : SORTIES NATURE SCIENCES EN FAMILLE LES HÉRISSONS

L’événement SORTIES NATURE SCIENCES EN FAMILLE LES HÉRISSONS Les Châteliers a été mis à jour le 2026-04-14 par CC Parthenay Gâtine