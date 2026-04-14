SORTIES NATURE SCIENCES EN FAMILLE LES HÉRISSONS CPIE Les Châteliers
SORTIES NATURE SCIENCES EN FAMILLE LES HÉRISSONS CPIE Les Châteliers mercredi 12 août 2026.
Les Châteliers
SORTIES NATURE SCIENCES EN FAMILLE LES HÉRISSONS
CPIE 6 Rue du Jardin des Sens Les Châteliers Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Partez en famille sur les traces du hérisson ! Découvrez son mode de vie, apprenez comment l’aider au jardin, participez à une activité manuelle et contribuez à un projet de sciences participatives. Une journée nature pour mieux connaître et
protéger ce petit voisin discret. Prévoir son pique-nique.
Sur inscription .
CPIE 6 Rue du Jardin des Sens Les Châteliers 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 29 72 12 chloe@cpie79.fr
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English : SORTIES NATURE SCIENCES EN FAMILLE LES HÉRISSONS
L’événement SORTIES NATURE SCIENCES EN FAMILLE LES HÉRISSONS Les Châteliers a été mis à jour le 2026-04-14 par CC Parthenay Gâtine
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