Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

SORTIES NATURE SCIENCES EN FAMILLE LES HÉRISSONS CPIE Les Châteliers

SORTIES NATURE SCIENCES EN FAMILLE LES HÉRISSONS CPIE Les Châteliers

SORTIES NATURE SCIENCES EN FAMILLE LES HÉRISSONS CPIE Les Châteliers mercredi 12 août 2026.

Lieu : CPIE

Adresse : 6 Rue du Jardin des Sens

Ville : 79340 Les Châteliers

Département : Deux-Sèvres

Début : mercredi 12 août 2026

Fin : mercredi 12 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Les Châteliers

SORTIES NATURE SCIENCES EN FAMILLE LES HÉRISSONS

CPIE 6 Rue du Jardin des Sens Les Châteliers Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:00:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Partez en famille sur les traces du hérisson ! Découvrez son mode de vie, apprenez comment l’aider au jardin, participez à une activité manuelle et contribuez à un projet de sciences participatives. Une journée nature pour mieux connaître et
protéger ce petit voisin discret. Prévoir son pique-nique.

Sur inscription   .

CPIE 6 Rue du Jardin des Sens Les Châteliers 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 29 72 12  chloe@cpie79.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : SORTIES NATURE SCIENCES EN FAMILLE LES HÉRISSONS

L’événement SORTIES NATURE SCIENCES EN FAMILLE LES HÉRISSONS Les Châteliers a été mis à jour le 2026-04-14 par CC Parthenay Gâtine

À voir aussi à Les Châteliers (Deux-Sèvres)