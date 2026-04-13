Sorties sylvatiques en forêt de mondon le parking de la Forêt Communale de Moncel Moncel-lès-Lunéville

Moncel-lès-Lunéville

Sorties sylvatiques en forêt de mondon

le parking de la Forêt Communale de Moncel Rue de Mondon Moncel-lès-Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Samedi 2026-05-10 14:00:00

fin : 2026-05-10 16:45:00

Date(s) :

2026-05-10 2026-06-13

Partez en immersion dans la nature pour une séance de sylvothérapie avec Lucie Coupé, sylvothérapeute et guide nature labellisée Valeurs Parc par le Parc naturel régional de Lorraine et Qualité Tourisme Qualinat par le Ministère du Tourisme !

Dimanche 10 mai 2026 de 14h à 16h45 (rdv 13h45) et samedi 13 juin 2026 de 14h à 16h45 (rdv 13h45) RDV sur le parking de la Forêt Communale de Moncel-lès-Lunéville à l’horaire indiqué. Le parking se trouve au bout de la rue de Mondon, il est en face de la forêt. Nous irons ensuite sur le lieu de la sortie avec le minimum de voitures. Renseignements et inscriptions sur https://desarbresetdesailes.fr ou au 07 86 41 89 19, au plus tard deux jours avant la sortie (places limitées). Suite à votre inscription, des consignes vous seront données pour le déroulement de la séance. La sortie sera reportée en cas de force majeure ou de météo incompatible.Tout public

25 .

le parking de la Forêt Communale de Moncel Rue de Mondon Moncel-lès-Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 86 41 89 19

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English :

Immerse yourself in nature for a session of sylvotherapy with Lucie Coupé, sylvotherapist and nature guide certified Valeurs Parc by the Parc naturel régional de Lorraine and Qualité Tourisme Qualinat by the French Ministry of Tourism!

Sunday May 10, 2026 from 2pm to 4:45pm (rdv 1:45pm) and Saturday June 13, 2026 from 2pm to 4:45pm (rdv 1:45pm) Meet at the Forêt Communale de Moncel-lès-Lunéville parking lot at the time indicated. The parking lot is at the end of rue de Mondon, opposite the forest. We will then drive to the outing site with as few cars as possible. Information and registration on https://desarbresetdesailes.fr or 07 86 41 89 19, no later than two days before the outing (places are limited). Once you have registered, you will be given instructions on how to proceed. The outing will be postponed in the event of force majeure or inclement weather.

L’événement Sorties sylvatiques en forêt de mondon Moncel-lès-Lunéville a été mis à jour le 2026-04-13 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS