Sorties sylvo poétiques forêt de Mondon Moncel-lès-Lunéville

Moncel-lès-Lunéville

Sorties sylvo poétiques

forêt de Mondon Le parking se trouve tout au bout de la rue de Mon Moncel-lès-Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-17 14:00:00

fin : 2026-05-17 16:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Partez en immersion dans la nature pour une balade sylvo poétique avec Lucie Coupé, sylvothérapeute et guide nature labellisée Valeurs Parc par le Parc naturel régional de Lorraine et Qualité Tourisme Qualinat par le Ministère du Tourisme !

C’est l’occasion de vous détendre et de passer un moment pour vous, en compagnie des arbres ! La Forêt vous enveloppera dans une bulle de confort pour vous permettre de vous reconnecter à vous-même, tout en vous coupant de ce qui peut parfois provoquer du stress. Différents ateliers vous seront proposés, et, comme toujours, avec un brin de poésie ! Renseignements et inscriptions sur https://desarbresetdesailes.fr ou au 07 86 41 89 19, au plus tard deux jours avant la sortie (places limitées). Suite à votre inscription, des consignes vous seront données pour le déroulement de la séance.

La sortie sera reportée en cas de force majeure ou de météo incompatible. Balade pour les adultes et les enfants à partir de 15 ans.Adultes

20 .

forêt de Mondon Le parking se trouve tout au bout de la rue de Mon Moncel-lès-Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 86 41 89 19

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English :

Immerse yourself in nature for a sylvo-poetic stroll with Lucie Coupé, sylvotherapist and nature guide awarded the Valeurs Parc label by the Parc naturel régional de Lorraine and the Qualité Tourisme Qualinat label by the French Ministry of Tourism!

This is your chance to relax and spend some time for yourself, in the company of the trees! The Forest will envelop you in a bubble of comfort, allowing you to reconnect with yourself, while cutting you off from what can sometimes cause stress. Various workshops will be offered, and, as always, with a touch of poetry! Information and registration on https://desarbresetdesailes.fr or 07 86 41 89 19, no later than two days before the outing (places are limited). Once you have registered, you will be given instructions on how to proceed.

The outing will be postponed in the event of force majeure or inclement weather. For adults and children aged 15 and over.

L’événement Sorties sylvo poétiques Moncel-lès-Lunéville a été mis à jour le 2026-04-13 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS