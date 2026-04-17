Souad Massi et l’Orchestre national de Metz Grand Est L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz

Metz

Souad Massi et l’Orchestre national de Metz Grand Est

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – – EUR

37

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

En juin 2024, Souad Massi donnait le coup d’envoi de sa tournée symphonique avec déjà, à la baguette, Fayçal Karoui. Quelques étapes plus tard, l’autrice-compositrice-interprète vient enchanter le public messin avec sa voix généreuse, ses textes engagés, sa personnalité solaire qui l’ont fait comparer à Tracy Chapman ou Joan Baez et qui forgent une personnalité unique. Elle revisite les joyaux de sa discographie, notamment son nouvel album et récent Sequana, élargissant le mélange inimitable de folk et de rock.

Dans le cadre de Passages Transfestival.Tout public

37 .

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

In June 2024, Souad Massi kicked off her symphonic tour with Fayçal Karoui at the helm. A few stages later, the singer-songwriter is back to enchant audiences in Metz with her generous voice, engaging lyrics and sunny personality, all of which have led to comparisons with Tracy Chapman and Joan Baez. She revisits the gems of her discography, notably her new album and recent Sequana, expanding her inimitable blend of folk and rock.

As part of Passages Transfestival.

L’événement Souad Massi et l’Orchestre national de Metz Grand Est Metz a été mis à jour le 2026-04-14 par AGENCE INSPIRE METZ