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Soufflait le vent… avec Débordements, Le Cratère, Toulouse

Soufflait le vent… avec Débordements, Le Cratère, Toulouse

Soufflait le vent… avec Débordements, Le Cratère, Toulouse dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Le Cratère

Adresse : 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse

Ville : 31400 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Soufflait le vent… avec Débordements 28 juin – 1 juillet Le Cratère Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T14:49:09+02:00 – 2026-06-28T23:59:59+02:00
Fin : 2026-07-01T00:00:00+02:00 – 2026-07-01T23:59:59+02:00

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/evenements/le-vent-soufflait-avec-debordements »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif
Une fois de plus, Le Cratère vous convie à une Fête du cinéma bien singulière. Cette fois-ci en compagnie des autrices et auteurs critiques de la revue Débordements (https://debordements.fr/). Merci…

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