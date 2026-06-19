Soulèvment La Criée Théâtre National de Marseille Marseille 7e Arrondissement

Marseille 7e Arrondissement

Soulèvment

Mardi 11 mai 2027 à partir de 20h.

Mercredi 12 mai 2027 à partir de 19h.

Du jeudi 13 au vendredi 14 mai 2027 à partir de 20h. La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 38 – 38 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-11 20:00:00

fin : 2027-05-11

Date(s) :

2027-05-11 2027-05-12 2027-05-13

Quand la danse explore l’énergie des révoltes humaines et la force qui unit les corps face à l’injustice, vers un souffle d’espérance.

Puissante et collective, cette nouvelle création explore l’énergie du soulèvement. Inspirée par les mouvements de révolte qui traversent l’histoire, la pièce met en scène des corps qui se rassemblent, se dispersent et se relèvent. À travers cette recherche, la danse devient langage de liberté et ouvre un espace où peuvent naître les plus beaux sentiments de fraternité, de solidarité et de renouveau.







Les douze interprètes, accompagné·es par la création musicale d’Irène Drésel, incarnent une foule de résistances, singulières, collectives, portées par un même souffle d’espérance. Soulèvement est la dernière création du chorégraphe Angelin Preljocaj, directeur du Centre Chorégraphique National d’Aix-en-Provence. Ses créations, inspirées parfois du répertoire classique, sont résolument contemporaines et renouvellent sans cesse le dialogue entre les arts.





Avec Paul-David Gonto, Afonso Gouveia, Verity Jacobsen, Florette Jager, Beatrice La Fata, Yu-Hua Lin, Théa Martin, Florine Pegat-Toquet, Romain Renaud, Mireia Reyes Valenciano, Valen Rivat-Fournier, Leonardo Santini .

La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

When dance explores the energy of human revolts and the force that unites bodies in the face of injustice, leading to a glimmer of hope.

L’événement Soulèvment Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-19 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille