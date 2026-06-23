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Soulomès en Fête Soulomès

Soulomès en Fête Soulomès

Soulomès en Fête Soulomès samedi 18 juillet 2026.

Adresse
Le bourg
Ville
46240 Soulomès
Département
Lot
Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
lundi 20 juillet 2026
Tarif
12 12 20 Tarif adulte

Soulomès

Soulomès en Fête

Le bourg Soulomès Lot

Tarif : 12 – 12 – 20 EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-20

Date(s) :
2026-07-18

Venez découvrir autrement le village pendant la fête du village, le comité des fêtes vous y accueille pendant trois jours.

Venez découvrir autrement le village pendant la fête du village, le comité des fêtes vous y accueille pendant trois jours.

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Le bourg Soulomès 46240 Lot Occitanie +33 5 65 21 12 94 

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English :

Come discover the village in a whole new way during the village festival; the festival committee looks forward to welcoming you for three days.

L’événement Soulomès en Fête Soulomès a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Labastide-Murat

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