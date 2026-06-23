Soulomès en Fête Soulomès
Soulomès en Fête Soulomès samedi 18 juillet 2026.
Soulomès
Soulomès en Fête
Le bourg Soulomès Lot
Tarif : 12 – 12 – 20 EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-18
Venez découvrir autrement le village pendant la fête du village, le comité des fêtes vous y accueille pendant trois jours.
Venez découvrir autrement le village pendant la fête du village, le comité des fêtes vous y accueille pendant trois jours.
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Le bourg Soulomès 46240 Lot Occitanie +33 5 65 21 12 94
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English :
Come discover the village in a whole new way during the village festival; the festival committee looks forward to welcoming you for three days.
L’événement Soulomès en Fête Soulomès a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Labastide-Murat
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