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Soumsoum, la nuit des astres, Cinéma Le Balzac, Château-Renault

mardi 21 juillet 2026 · Cinéma Le Balzac · Château-Renault

Soumsoum, la nuit des astres, Cinéma Le Balzac, Château-Renault

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Lieu
Cinéma Le Balzac
Adresse
16, place Aristide Briand, Château-Renault
Ville
37110 Château-Renault
Département
Indre-et-Loire

Soumsoum, la nuit des astres Mardi 21 juillet, 20h30 Cinéma Le Balzac Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-21T20:30:00+02:00 – 2026-07-21T22:11:00+02:00
Fin : 2026-07-21T20:30:00+02:00 – 2026-07-21T22:11:00+02:00

Avant le film, danses et percussions africaines par l’association Hamani de Thésée (41)

Cinéma Le Balzac 16, place Aristide Briand, Château-Renault Château-Renault 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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