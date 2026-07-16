Soumsoum, la nuit des astres, Cinéma Le Balzac, Château-Renault

Informations pratiques

Soumsoum, la nuit des astres Mardi 21 juillet, 20h30 Cinéma Le Balzac Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-21T20:30:00+02:00 – 2026-07-21T22:11:00+02:00

Fin : 2026-07-21T20:30:00+02:00 – 2026-07-21T22:11:00+02:00

Avant le film, danses et percussions africaines par l’association Hamani de Thésée (41)

Cinéma Le Balzac 16, place Aristide Briand, Château-Renault Château-Renault 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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