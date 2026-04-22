L’architecture en pleines formes à Château-Renault Les vacances des 2-5 ans Château-Renault
L’architecture en pleines formes à Château-Renault Les vacances des 2-5 ans Château-Renault lundi 17 août 2026.
Château-Renault
L’architecture en pleines formes à Château-Renault Les vacances des 2-5 ans
avenue du Maine Château-Renault Indre-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 10:30:00
fin : 2026-08-17 11:15:00
Date(s) :
2026-08-17
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5 .
avenue du Maine Château-Renault 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr
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English :
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L’événement L’architecture en pleines formes à Château-Renault Les vacances des 2-5 ans Château-Renault a été mis à jour le 2026-04-22 par ADT 37
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