AGENDA · Château-Renault
Le Criquet, Cinéma Le Balzac, Château-Renault
mardi 21 juillet 2026 · Cinéma Le Balzac · Château-Renault
Informations pratiques
Le Criquet Mardi 21 juillet, 16h30 Cinéma Le Balzac Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-21T16:30:00+02:00 – 2026-07-21T17:10:00+02:00
Fin : 2026-07-21T16:30:00+02:00 – 2026-07-21T17:10:00+02:00
Atelier goûter offert aux jeunes spectateurs après la séance
Cinéma Le Balzac 16, place Aristide Briand, Château-Renault Château-Renault 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Atelier goûter – Les aventures du petit criquet qui, muni de son violon, croise la route de différents animaux de la forêt.