Le Criquet, Cinéma Le Balzac, Château-Renault

Informations pratiques

Le Criquet Mardi 21 juillet, 16h30 Cinéma Le Balzac Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-21T16:30:00+02:00 – 2026-07-21T17:10:00+02:00

Fin : 2026-07-21T16:30:00+02:00 – 2026-07-21T17:10:00+02:00

Atelier goûter offert aux jeunes spectateurs après la séance

Cinéma Le Balzac 16, place Aristide Briand, Château-Renault Château-Renault 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Atelier goûter – Les aventures du petit criquet qui, muni de son violon, croise la route de différents animaux de la forêt.