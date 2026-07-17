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Le Criquet, Cinéma Le Balzac, Château-Renault

mardi 21 juillet 2026 · Cinéma Le Balzac · Château-Renault

Le Criquet, Cinéma Le Balzac, Château-Renault

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Lieu
Cinéma Le Balzac
Adresse
16, place Aristide Briand, Château-Renault
Ville
37110 Château-Renault
Département
Indre-et-Loire

Le Criquet Mardi 21 juillet, 16h30 Cinéma Le Balzac Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-21T16:30:00+02:00 – 2026-07-21T17:10:00+02:00
Fin : 2026-07-21T16:30:00+02:00 – 2026-07-21T17:10:00+02:00

Atelier goûter offert aux jeunes spectateurs après la séance

Cinéma Le Balzac 16, place Aristide Briand, Château-Renault Château-Renault 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Atelier goûter – Les aventures du petit criquet qui, muni de son violon, croise la route de différents animaux de la forêt.

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