« Sounds of Europe » : une journée de musique et de découvertes européennes !, Centre Francais de Berlin, Berlin
« Sounds of Europe » : une journée de musique et de découvertes européennes !, Centre Francais de Berlin, Berlin dimanche 21 juin 2026.
« Sounds of Europe » : une journée de musique et de découvertes européennes ! Dimanche 21 juin, 15h00 Centre Francais de Berlin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00
Le Centre Français vous invite le dimanche 21 juin pour la Fête de la Musique 2026!
Le CFB organise pour la 17ᵉ fois consécutive la Fête de la Musique qui se déroulera sous la mini Tour Eiffel, sur le thème « Sounds of Europe » pour célébrer la diversité musicale européenne. L’entrée est gratuite.
Et bien d’autres nouveautés vous attendent cette année :
- jeux pour les enfants proposés par le club de jeunes AktionsRaum
- ré-ouverture du UmsetzBar (de l’ancien jardin partagé Rote Beete) pour proposer des Longdrinks
- stand « Maison Orangina » avec des dégustations et surprises
ainsi que des nouveautés musicales… avec :
- 15:00 – Chor der Statistik, un collectif féminin berlinois de 25 choristes
- 16:00 – Mélodie en Mouvement__, performance réunissant de jeunes musicien·ne·s de Paris, Berlin et de Bosnie
- 17:30 – Les Calcatoggios, groupe de ska berlinois fusionnant tradition et modernité avec des riffs mêlant rock, punk, reggae et soul.
- 19:00 – OUTED avec leur musique pop décalée et colorée, venant de Strasbourg.
- 20:30 – Drückerkolonne, groupe berlinois avec leur polka déjantée et leur attitude punk.
- 22:00 – DJ Just Elva mixera dans le Foyer du cinéma
Il y aura bien évidemment divers stands de boissons (dont Orangina!) et Chez Gustave se chargera se vous régaler : crêpes/galettes, glaces, merguez et popcorn
Petit·es et grand·es, en famille, avec des ami·es ou seul·e, venez nombreux pour célébrer ensemble le début de l’été !
Réservez votre 21 juin 2026 pour la Fête de Musique au CFB !
Entrée gratuite
Centre Français de Berlin
Müllerstr. 74 (U6 Rehberge)
Centre Francais de Berlin Müllerstraße 74, 13349 Berlin, Allemagne Berlin 13349 Wedding Berlin
Le Centre Français vous invite le dimanche 21 juin pour la Fête de la Musique 2026!
©Claire Paq
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