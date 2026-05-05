, Gärten der Welt, Berlin
, Gärten der Welt, Berlin vendredi 5 juin 2026.
Vendredi 5 juin, 17h00 Gärten der Welt
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T17:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:45:00+02:00
Fin : 2026-06-05T17:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:45:00+02:00
Gärten der Welt Blumberger Damm 44, 12685 Berlin Berlin 12685 Marzahn Berlin https://www.gaertenderwelt.de/welt-entdecken/themengaerten/chinesischer-garten/
Grün Berlin_Gärten der Welt_Teezeremonie © Yu
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