, Gärten der Welt, Berlin

Vendredi 5 juin, 17h00 Gärten der Welt

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T17:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:45:00+02:00

Fin : 2026-06-05T17:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:45:00+02:00

Gärten der Welt Blumberger Damm 44, 12685 Berlin Berlin 12685 Marzahn Berlin https://www.gaertenderwelt.de/welt-entdecken/themengaerten/chinesischer-garten/

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