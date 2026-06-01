Vers le ciel : de la terre à la lumière !, Kleingartenverein Habsburg-Gaußstraße, Heckenweg, Parzelle 13, Berlin

Vers le ciel : de la terre à la lumière ! 5 – 7 juin Kleingartenverein Habsburg-Gaußstraße, Heckenweg, Parzelle 13

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Au Schrebergartn, Nathalie Giraud a installé son atelier d’été.

« Je viens de Paris et je sais donc apprécier la chance qu’a un petit jardin au milieu de la ville. En tant qu’artiste, je suis fascinée et inspirée par le cycle de la nature. Les saisons et le changement des couleurs et des parfums sont mon univers. Je trouve tous mes modèles dans ce morceau de nature clôturé, que j’accompagne de manière créative et qui stimule mon imagination. De l’argile naissent des céramiques en forme de fruits, de fleurs et de graines. À l’aide de tapis en acier industriels qui disparaissent dans le feuillage, les plantes poussent vers la lumière et donnent de l’ombre. C’est là que je trouve mes pensées et que je poursuis mon travail artistique. Tout grandit, s’épanouit et disparaît en des temps de rotation réguliers. « Tout est lié, ma vision est orchestrée par la nature. »

www.nathalie-giraud.de

Kleingartenverein Habsburg-Gaußstraße, Heckenweg, Parzelle 13 Lise-Meitnerstraße 8, 10589 Berlin Berlin 10589 Charlottenburg Berlin [{« link »: « http://www.nathalie-giraud.de »}] Jardin d’artiste avec atelier d’été de Nathalie Giraud Limité Accessible

Mon petit jardin pousse en hauteur – comme la ville qui l’entoure. En quête de lumière, les plantes poussent vers le ciel. Ils sont conduits discrètement par des tapis en acier rouillés.

Cote Jardin_Himmelwaerts © Nathalie Giraud