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, NaturParkSüdgelände, Berlin

, NaturParkSüdgelände, Berlin

, NaturParkSüdgelände, Berlin dimanche 7 juin 2026.

Lieu : NaturParkSüdgelände

Adresse : Prellerweg 47-49, 12157 Berlin

Ville : 12157 Berlin

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Dimanche 7 juin, 15h00 NaturParkSüdgelände

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

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Grün Berlin_Naturpark Südgelände_Bahnbrechende Natur_© Frank Sperling

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