, NaturParkSüdgelände, Berlin

Dimanche 7 juin, 15h00 NaturParkSüdgelände

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

NaturParkSüdgelände Prellerweg 47-49, 12157 Berlin Berlin 12157 Schöneberg Berlin https://www.natur-park-suedgelaende.de/ [{« type »: « email », « value »: « veranstaltungen@suedgelaende.de »}]

Grün Berlin_Naturpark Südgelände_Bahnbrechende Natur_© Frank Sperling