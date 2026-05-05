, NaturParkSüdgelände, Berlin
, NaturParkSüdgelände, Berlin dimanche 7 juin 2026.
Dimanche 7 juin, 15h00 NaturParkSüdgelände
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00
NaturParkSüdgelände Prellerweg 47-49, 12157 Berlin Berlin 12157 Schöneberg Berlin https://www.natur-park-suedgelaende.de/ [{« type »: « email », « value »: « veranstaltungen@suedgelaende.de »}]
Grün Berlin_Naturpark Südgelände_Bahnbrechende Natur_© Frank Sperling
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