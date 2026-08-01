Informations pratiques

Saint-Julien-du-Pinet

Soupe aux choux Bal Feu d’Artifice

Salle Polyvalente Saint-Julien-du-Pinet Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 19:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Soupe aux Choux dès 19h (Vin et café inclus 12€) Petite restauration disponible sur place Grand Bal en plein air dès 21h Bal musette salle polyvalente Feu d’artifice 22h (selon conditions météo)

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Salle Polyvalente Saint-Julien-du-Pinet 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 08 76

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English :

Cabbage Soup? Starting at 7 p.m. (Wine and coffee included? 12?) Light refreshments available on site Grand Open-Air Dance starting at 9 p.m. Musette dance in the multipurpose hall Fireworks at 10 p.m. (weather permitting)

L’événement Soupe aux choux Bal Feu d’Artifice Saint-Julien-du-Pinet a été mis à jour le 2026-08-11 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire